Ligue 1 : bousculé, le PSG arrache la victoire à Lorient

Vainqueur de l'OL et du LOSC, le FC Lorient étonne en ce début de saison et joue actuellement les premières places du Championnat. Mais après une série de trois matches sans victoires, les Bretons affrontaient le Paris Saint-Germain, pour vraiment juger leur niveau actuel. En l'absence de Messi, Ekitike accompagnait le duo Mbappé-Neymar, et l'absence de l'Argentin se faisait rapidement sentir. Auteurs d'un bon début de match, Lorient aurait pu surprendre son adversaire, mais une première frappe de Le Fée fuyait le cadre (8e). Et derrière, sur une erreur de Mvogo, Ekitike pouvait récupérer et servir Neymar, qui ouvrait le score (1-0, 9e). Un début de match frustrant pour les Merlus, qui ont perdu leur gardien, en plus d'avoir encaissé un but rapidement. On aurait alors pu croire qu'ils s'écrouleraient, mais les Orange et Noir n'ont pas cédé face aux salves parisiennes (28e, 31e, 44e).

La suite après cette publicité

Après la pause, les hommes de Régis Le Bris avaient retrouvé de la ressource et sur une première offensive, Moffi lâchait une lourde frappe devant Donnarumma pour égaliser (1-1, 58e). Dans un Moustoir en feu, Moffi était à la réception d'une belle percée de Le Bris, mais voyait sa frappe s'écraser sur la transversale, qui a sauvé le PSG d'une défaite (57e). Sans solution face à un bloc bien regroupé, le PSG a finalement été sauvé par une tête de Danilo, seul sur un corner (2-1, 81e), et s'imposait finalement avant de recevoir Auxerre. Lorient, quatrième avec ce revers, ne gagne toujours pas, après un match pourtant maitrisé face à un adversaire de prestige. Les Merlus iront à Strasbourg la semaine prochaine, pour la dernière journée avant la longue trêve internationale et le Mondial 2022.