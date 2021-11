Italie - Suisse : les compositions officielles

Un match décisif au sommet. Ce vendredi, l'Italie reçoit la Suisse (20h45) pour le compte de la 9ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Cette rencontre pourrait bien être capitale dans la quête de la première place du groupe C. En effet, la Squadra Azzurra et la Nati comptent le même nombre de points (14) après 6 matchs disputés, les Italiens pointant en tête seulement grâce à une meilleure différence de buts que les Suisses (11 contre 9).

Pour ce remake de l'Euro 2020 (victoire 3-0 des champions d'Europe en titre en phase de poules), Roberto Mancini, privé notamment de ses cadres que sont Marco Verratti et Giorgio Chiellini, conserve évidemment son 4-3-3. La charnière Bonucci-Bastoni est mise en place par le sélectionneur de l'Italie, alors que le Lyonnais Emerson est titulaire dans le couloir gauche. Le trio offensif est formé par Federico Chiesa, Andrea Belotti et Lorenzo Insigne. De son côté, Murat Yakın, qui doit lui aussi composer sans certains hommes importants comme son capitaine Granit Xhaka, ou encore ses attaquants Breel Embolo et Haris Seferović, aligne un 4-3-2-1. Xherdan Shaqiri, décevant avec l'OL, sera notamment chargé d'animer le front de l'attaque aux côtés de Renato Steffen en soutien de Noah Okafor.

Les XI de départ

Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson – Barella, Jorginho, Locatelli – Chiesa, Belotti, Insigne

Suisse : Sommer – Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez – Zakaria, Vargas, Freuler – Shaqiri, Steffen - Okafor