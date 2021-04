Super League, Ligue des Champions : vous n'êtes pas d'accord avec Florentino Pérez

La suite après cette publicité

Depuis lundi soir et son apparition sur le plateau de l'émission El Chiringuito, Florentino Pérez se démène pour prouver le bien-fondé de la création d'une Super Ligue Européenne. Et malgré les défections des clubs anglais puis du reste des clubs initialement engagés, il n'en démord toujours pas. Sa vision est la bonne, car le football va mourir s'il ne bouge pas. Soit, cela peut être son avis, celui d'un homme qui a une connaissance profonde des aspects financiers. Là où son discours apparaît moins audible, c'est sur l'intérêt du public pour la compétition européenne telle qu'elle existe aujourd'hui.

« Le format de la Ligue des Champions est obsolète et n’intéresse les gens qu’à partir des quarts de finale », a-t-il encore dit mercredi soir sur la Cadena SER. Pour cela, il se base sur les audiences TV des rencontres mais aussi sur des sondages. L'un d'eux avait d'ailleurs été présenté lundi soir sur le plateau d'El Chiringuito et semblait en complet décalage avec les réactions de rejet qui affluaient sur les réseaux sociaux. Un sondage commandé par les organisateurs de la Super League sur 4 000 personnes, effectué avant l'officialisation de la création de la compétition, avec 76% de personnes favorables en Espagne, 72% en Italie, 71% en France, 57% en Allemagne et 59% en Angleterre.

Un jugement réaliste ou lunaire ?

Un plus récent sondage, réalisé par Ipsos sur 5 000 personnes, démontre que sur l'ensemble des pays (France, Angleterre, Allemagne, Espagne et Italie), l'opinion est globalement défavorable quant à l'existence de cette compétition, dans les conditions établies (15 clubs automatiquement qualifiés, 5 clubs invités). La majorité est à chaque fois hostile à cette Super League telle que bâtie par le Real Madrid, la Juventus Turin et les autres clubs qui étaient concernés. Mais est-ce que le public est d'accord avec l'avis de Florentino Pérez sur le manque d'intérêt pour la Ligue des Champions ?

Nous vous avons posé la question aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Êtes-vous d'accord avec lui ? Sur Twitter, sur près de 10 000 réponses, vous êtes 60% à ne pas être d'accord, estimant donc majoritairement qu'il se trompe dans son analyse. Sur notre page communauté Youtube, cela monte jusqu'à 70% sur 11 000 réponses. Cela vaut ce que cela vaut, mais cela démontre que les affirmations de Florentino Pérez, lâchées avec un réel aplomb, sont loin de représenter la vérité dans nos contrées. Quelques-uns des supporters du Real Madrid se sont aussi chargés de lui rappeler que les socios madrilènes ne voient pas la création de la Super League d'un bon œil.