PSG - Real Sociedad : Qui est Marco Guida, l’arbitre italien souvent controversé ?

Lundi, l’UEFA a rendu public le nom de l’arbitre qui officiera ce mercredi lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et la Real Sociedad : Marco Guida. Un nom qui ne parle pas forcément à monsieur tout le monde, et c’est bien normal. Âgé de 42 ans, cet arbitre italien présente un CV encore relativement maigre sur la scène continentale. S’il compte 7 petites apparitions en Ligue des Champions, toutes ont été effectuées en phase de groupe jusqu’ici.

Cette saison, il en avait d’ailleurs dirigé trois, avec quelques polémiques par-ci, par-là. Nommé pour être au sifflet de Lens - Arsenal, ce qui avait d’ailleurs plutôt réussi aux Lensois, victorieux dans les règles de l’art à Bollaert en octobre (2-1), l’Italien avait en revanche fait parler de lui lors du match entre Manchester United et le FC Copenhague trois semaines plus tard (1-0). Ce soir-là, il avait en effet renvoyé les joueurs au vestiaire… à la 44e minute de jeu. Une incompréhension générale et une erreur qui avaient laissé place à quelques souvenirs : ceux de Janny Sikazwe. Pour rappel, lors de la CAN 2021, l’arbitre zambien avait arrêté la rencontre entre la Tunisie et le Mali à la 87e minute, avant de finalement siffler la fin à la 89e minute.

Guida s’est fait dézinguer en Italie

Mais ce qu’il faut savoir, c’est que ce soir, Marco Guida ne fêtera pas son baptême du feu au Parc des Princes. En septembre 2021, il avait déjà officié lors d’un match de poule remporté par les joueurs de Mauricio Pochettino face à Leipzig (3-2). En toute fin de rencontre, l’Italien avait d’ailleurs offert un penalty très généreux à Kylian Mbappé, alors que les Parisiens étaient bousculés par les Allemands (2-2 à ce moment-là). Lionel Messi l’avait transformé et avait éloigné Leipzig de ses espoirs de 1/8es de finale, finalement évanouis quelques semaines plus tard. Si Nordi Mukiele s’était voulu mesuré après le match, estimant que Kylian Mbappé «s’était un peu laissé tomber», la presse allemande en avait fait une affaire personnelle le lendemain… Toutefois, le plus mauvais souvenir de Marco Guida restera certainement cette rencontre de Serie A entre le Torino et l’Inter Milan, qu’il avait dirigée en mars 2022.

La presse transalpine avait à l’époque qualifié sa prestation de «scandaleuse», et le quotidien Tuttosport s’était lui montré encore plus virulent, allant jusqu’à lui accorder la note de 0/10. Malgré une énorme faute de Ranocchia sur Belotti, l’Italien n’avait pas désigné le point de penalty, défendant la thèse du contact réglementaire. Cette saison en revanche, Guida avait distribué un carton rouge à Sergi Roberto lors d’Antwerp - Barça pour une faute nettement moins évidente, avant de finalement l’annuler après visionnage du VAR. Sa dernière polémique en date ? Samedi dernier. En charge de la rencontre entre la Roma et l’Inter (2-4), l’homme en noir avait accordé un but à Francesco Acerbi, jugeant la position de hors jeu de Marcus Thuram passive, en dépit d’un contact évident du Français avec Rui Patricio. Une situation parallèle à celle vécue par Leipzig hier soir face au Real Madrid avec le but refusé de Benjamin Šeško. En souhaitant aux Parisiens de voir le vent tourner en leur faveur ce soir.

