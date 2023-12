FIFA : la fédération brésilienne risque une grosse suspension !

La Fédération internationale de football association (FIFA) et la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) ont publié ce dimanche une note officielle commune sur la situation politique vécue par la CBF et ont réitéré qu’elles étaient attentives au processus de choix du nouveau président de l’entité, qui devrait être défini en janvier, après le retrait d’Ednaldo Rodrigues de son poste le 12 décembre dernier. Selon le communiqué, une délégation de la FIFA et de la CONMEBOL sera au Brésil à partir du 8 janvier pour superviser le processus électoral visant à choisir le nouveau président. Il ne souhaite donc pas qu’une décision soit prise avant cette date.

La suite après cette publicité

Dans la lettre, la CBF est informée que, si elle ne respecte pas les ordres, l’entité pourrait subir une suspension, qui pourrait aller jusqu’à opposer son veto à la participation des clubs et de l’équipe brésilienne aux tournois internationaux pour une durée indéterminée : «Cela signifierait également que la CBF, les équipes représentatives et les clubs n’auraient plus le droit de participer à aucune compétition ou compétition internationale tant que celle-ci est suspendue», précise une partie de la note officielle publiée. D’éventuels candidats se placent en coulisses pour concourir à l’élection, la CBF continue avec José Perdiz, représentant du Tribunal Supérieur de Justice Sportive (STJD), comme intérimaire.