La triste histoire derrière le départ en Corée du Sud de Jesse Lingard

Jesse Lingard, l’ancien éternel espoirs de Manchester United n’a sûrement pas eu la carrière qu’on lui prédisait. Pas assez sérieux - ou talentueux - pour exploser sous le maillot des Red Devils, l’Anglais s’est retrouvé du côté de la Corée du Sud après avoir passé plusieurs mois sans contrat. Une période vécue difficilement pour le joueur de 31 ans qui a notamment vécu un drame familial.

«Derrière chaque footballeur, il y a une histoire dont le public n’est pas au courant et j’aimerais que vous connaissiez la mienne. Lorsque j’étais sans contrat, ma grand-mère est tombée malade. C’était une femme incroyable - Pamela Lingard - et elle et mon grand-père m’ont élevé tandis que, pendant une longue partie de mon enfance, ma mère luttait contre la dépression», a révélé l’ancien joueur de West Ham dans le Times. Celui qui a perdu sa grand-mère, courant 2023, après son départ de Nottingham Forest, s’est donc offert une cure de jouvence du côté de Séoul où il est considéré comme une star absolue.