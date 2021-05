Nice : Yoan Cardinale ne prolongera pas

En fin de contrat en juin prochain, le gardien et cadre du vestiaire niçois Yoan Cardinale va quitter le club après plus de 12 ans passé au club. Le portier de 27 ans ne prolongera pas son contrat et sera donc libre se signer où il le souhaite cet été.

Ce samedi, Nice-Matin a révélé que Yoan Cardinale, gardien remplaçant de l’OGC Nice, n’allait pas prolonger son aventure sur la Côte d’Azur. Après avoir fait toutes ses classes avec Nice, le gardien va quitter pour la première fois son club formateur. Il était devenu gardien numéro 2 depuis quelques saisons avec la montée en puissance de Walter Benitez.