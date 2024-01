Coupe de France : l’OM a tiré du très lourd, le PSG et l’OL s’en sortent bien, Saint-Priest peut croire à son rêve

Riche en émotions mais pas en surprises, le premier week-end de janvier, dédié aux 32es de finale de la Coupe de France, a vu les principaux favoris de la compétition tenir leur rang. Ainsi, seules trois écuries de Ligue 1 ont d’ores et déjà pris la porte, dont deux dans des duels de l’élite du football français. Vendredi soir, Metz a été sorti par Clermont (1-1, 3-1 tab) alors que Monaco est venu à bout de Lens, dimanche, au terme d’un match fou. (2-2, 6-5 tab). La plus grosse déception est finalement à mettre à l’actif de Lorient, avant-dernier de la L1 à la mi-saison, qui a chuté face à Sochaux (National) samedi au stade Bonal (2-1). Miraculé contre Les Herbiers (N2), Châteauroux (N) sera également au rendez-vous de ce tirage. Tout comme l’OGC Nice, qualifié dans la douleur face à l’AJ Auxerre.

Pour le reste et avant de connaître, ce lundi à 19 heures, les affiches des 16es de finale de la compétition, qui se disputeront le week-end du 21 janvier, à noter la belle qualification de l’Entente Feignies Aulnoye FC (N2), auteur d’un exploit (1-0) contre Quevilly Rouen Métropole (L2). De son côté, le LOSC a étrillé (12-0) Golden Lion Football (R1 Martinique) alors que les Girondins de Bordeaux (L2) se sont qualifiés de justesse face à l’Entente SSG, pensionnaire de N3. Opposé à Revel, le PSG n’a de son côté pas tremblé pour accéder au tour suivant. Tout comme l’OL et l’OM qui ont évité le piège respectivement tendu par Pontarlier et Thionville. Petits Poucets de ces 16es ? Les amateurs de l’AS Saint-Priest (N3, 5e division), dans la banlieue de Lyon, qui se sont qualifiés 5-3 au terme d’un match prolifique face à Feurs (N3).

Ce lundi, la magie du saladier a fait son travail. L’Olympique de Marseille a tiré le gros lot et devra se déplacer en Bretagne pour défier le Stade Rennais pour cette grosse affiche entre pensionnaires de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais s’en tirent bien et vont respectivement affronter l’US Orléans (National 1) et Bergerac (National 2). À noter l’autre affiche de Ligue 1 entre Clermont et Strasbourg. L’OGC Nice affrontera Bordeaux au Matmut Atlantique. Monaco se rendra à Rodez. Quant au LOSC, les Dogues devront croiser le fer avec le Racing Colombes.

Les affiches complètes des 16es de finale

-Stade Rennais (L1) vs OM (L1)

-Feignies (N2) vs Montpellier (L1)

-FC Nantes (L1) vs Laval (L2)

-Orléans (N1) vs Paris Saint-Germain (L1)

-Le Puy (N2) vs Dunkerque (L2)

-Racing Colombes 92 (N2) vs Lille (L1)

-Clermont (L1) vs Strasbourg (L1)

-Sochaux (L2) vs Reims (L1)

-Trélissac (N2) vs Brest (L1)

-Rouen (N1) vs Toulouse (L1)

-Valenciennes (L2) vs Paris FC (L2)

-Bergerac (N2) vs OL (L1)

-Rodez (L2) vs AS Monaco (L1)

-Châteauroux (N1) vs Le Havre (L1)

-Saint-Priest (N3) vs Romorantin (N2)

-Bordeaux (L2) vs OGC Nice (L1)