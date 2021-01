EdF : l'Euro 2021, la priorité de Deschamps

À quelques mois de l'Euro, l'Équipe de France fait toujours parti des favoris. Finalistes de la dernière édition et vainqueurs de la Coupe du Monde en 2018, les hommes de Didier Deschamps auront l'occasion de réaliser le doublé cet été et de prendre leur revanche par rapport à la finale perdue en 2016 face au Portugal. Dans un entretien avec Téléfoot ce dimanche, le sélectionneur des Bleus s'est dit excité à l'approche de l'événement et compte bien emmener son équipe le plus loin possible : « l'Euro est un objectif très important. On peut avoir l'étiquette de favori puisqu'on est champion du monde et que nos résultats sur l'automne nous permettent ça mais ce n'est pas pour autant qu'on va prendre la compétition comme si c'était facile pour nous. On va prendre ça sérieusement et on a de très belles choses à faire ensemble. »

La suite après cette publicité

L'ancien Champion du Monde 98 a également défendu son bilan à la tête de l'équipe de France. « Être compétiteur, c'est vouloir tout gagner, on gagne pas tout mais on gagne plus qu'on perd », a déclaré le sélectionneur tricolore. Cette nouvelle génération de Bleus sera t-elle capable de réaliser l'exploit de remporter un Euro après avoir gagné la Coupe du Monde, comme leurs aînés il y a 20 ans ?