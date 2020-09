Luis Suarez ne va pas faire de cadeau au FC Barcelone

La révolution Ronald Koeman se fait attendre. Désireux de partir, Lionel Messi restera finalement au Barça, c'est donc la fin d'un gros feuilleton et un soulagement les dirigeants catalans. Mais c'est le cas inverse pour Luis Suarez, invité à trouver un nouveau club et pas dans les plans du nouvel entraîneur néerlandais. Même si l'attaquant uruguayen semble négocier ailleurs, notamment avec la Juventus, il souhaite avant tout rester au Barça.

Celui qui a marqué 198 buts avec les Blaugranas a réaffirmé son envie et sa motivation de rester en Catalogne, avec un message sur son compte Instagram : « je n'arrêterai jamais de profiter de quelque chose que j'ai toujours voulu ». À ce message, il a ajouté les hashtags : #siemprepositivo et #Nadiemequitalailusión. Un Sud-Américain, c'est généralement hargneux et tenace et il pourrait mettre ses qualités au service de son but : rester au Barça.

Ce message est à prendre avec quelques pincettes car il pourrait vouloir dire plusieurs choses. Sur le post en question, on peut voir El Pistolero s'entraîner. Sauf qu'il fait, en ce moment, ses exercices en marge du groupe, puisque considéré comme indésirable maintenant. On peut donc imaginer aussi qu'il prévient son club qu'il ira au bout des choses. C'est certain, Luis Suarez ne fera aucun cadeau aux Blaugranas