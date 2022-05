Leeds s'offre une première recrue !

Leeds ne compte pas perdre de temps. Après avoir frolé de très près la rélégation cette saison, le club du Yorkshire sait qu'il va devoir se renforcer considérablement lors du mercato pour tenter de rivaliser avec les autres écuries de Premier League. Dans ce sens, Jesse Marsch, le coach de Leeds, a déjà enregistré un premier renfort.

Le technicien américain a fait venir son ancien joueur de Salzbourg Brenden Aaronson. Le club l'a officialisé sur ses réseaux sociaux.« Leeds United est ravi d'annoncer un accord avec Red Bull Salzburg pour le transfert de Brenden Aaronson, qui sera finalisé le 1er juillet 2022. Le joueur de 21 ans rejoindra pour un montant non divulgué sur un contrat de cinq ans, jusqu'à l'été 2027. Aaronson a fait 41 apparitions dans toutes les compétitions pour Salzbourg la saison dernière, fournissant 10 passes décisives et marquant six buts, aidant le club à remporter la Bundesliga autrichienne et la Coupe d'Autriche pour la deuxième saison consécutive. International américain, le milieu de terrain offensif a remporté 18 sélections pour son pays, marquant cinq buts, les aidant récemment à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022», peut-on lire dans le communiqué.

✍️ #LUFC is delighted to announce an agreement with Red Bull Salzburg for the transfer of Brenden Aaronson, which will be completed on July 1st