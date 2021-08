Vidéo : le but sublime de Nabil Fekir contre la Roma de José Mourinho

Hier soir, au Benito Villamarin de Séville, le public de retour au stade a pu assister à un match un peu fou entre le Betis et la Roma. Ce duel entre anciens coachs du Real Madrid, Manuel Pellegrini et José Mourinho, a tourné à l'avantage du Chilien (5-2). Il faut dire que les Giallorossi ont terminé la partie à huit, après les exclusions de Lorenzo Pellegrini (59e), Gianluca Mancini (65e) et Rick Karsdorp (78e). Sans compter que le technicien lusitanien de la Roma a lui aussi été exclu à l'heure de jeu.

Dans cette soirée, placée sous le signe de la violence, qui a aussi vu Youssouf Sabaly et Diego Canales sortir blessés, un homme a réussi à s'extirper du marasme pour étinceler : Nabil Fékir. L'international français a offert aux 7 564 spectateurs présents un but sublime. Un enroulé pied gauche depuis l'extérieur de la surface que Rui Patricio a regardé se loger dans sa lucarne (2-1, 30e). Un but que le club sévillan a publié sur ses réseaux.