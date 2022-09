Nantes - Lens : les compositions officielles

La 8e journée de Ligue 1 offre un duel entre le FC Nantes et le Racing Club de Lens. A domicile, les Canaris optent pour un 3-4-1-2 avec Alban Lafont dans les cages derrière Denis Appiah, Jean-Charles Castelletto, Andrei Girotto, Nicolas Pallois et Quentin Merlin. Samuel Moutoussamy et Pedro Chirivella forment le double pivot. Associés en pointe Mostafa Mohamed et Moses Simon sont soutenus par Ludovic Blas.

De leur côté, les Nordistes s'articulent en 3-4-1-2 avec Brice Samba comme dernier rempart. La défense est constituée de Facundo Medina, Kevin Danso et Massadio Haïdara alors que Jimmy Cabot et Przemysław Frankowski assurent les rôles de pistons. On retrouve Seko Fofana et Salis Abdul Samed dans l'entrejeu. Enfin, David Pereira da Costa est positionné en soutien de Florian Sotoca et Loïs Openda.

Les compositions

FC Nantes : Lafont - Castelletto, Girotto, Pallois - Appiah, Moutoussamy, Chirivella, Merlin - Blas - Mohamed, Simon

RC Lens : Samba - Medina, Danso, Haïdara - Cabot, Samed, Fofana, Frankowski - Da Costa - Sotoca, Openda