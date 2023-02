PSG - Lille : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Le PSG est en quête de rachat. Quatre jours après leur revers face au Bayern Munich (0-1), les Parisiens retrouvent le Parc des Princes et la Ligue 1 ce dimanche face à Lille (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 13h). Contre une équipe en forme, une quatrième défaite de suite pourrait permettre à l’OM de revenir à deux petits points une semaine avant le Classique.

Privé de Marquinhos, Hakimi, Mukiele et Sanches, Galtier opte pour un 4-3-3 avec Pembélé dans le couloir droit et le retour de Kimpembe dans l’axe. L’entrejeu sera composé de Ruiz, Vitinha et Verratti derrière le retour du trio infernal Messi-Mbappé-Neymar. À Lille, Fonseca reste en 4-2-3-1 où Angel Gomes, Cabella et Bamba soutiennent David, devant le double pivot André-André Gomes. Weah est de nouveau positionné en tant que latéral gauche.

Les compositions :

PSG : Donnarumma - Pembélé, Ramos, Kimpembe, Mendes - Ruiz, Vitinha, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar

Lille : Chevalier - Diakité, Fonte, Djalo, Weah - André, André Gomes - Angel Gomes, Cabella, Bamba - David

