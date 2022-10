PSG : Kylian Mbappé attendu demain à Madrid

La suite après cette publicité

Ce mardi, Marca a lâché une sacrée bombe. Kylian Mbappé (23 ans) en aurait assez du PSG et travaillerait pour quitter le club français dès le mois de janvier. Trahi, puisqu'il estime que le PSG n'a pas tenu ses promesses en matière de mercato notamment, KM7 chercherait un point de chute pour janvier. Et même si Nasser Al-Khelaïfi et les Parisiens seraient d'accord, ils auraient fixé une condition : qu'il ne rejoigne pas le Real Madrid.

Pourtant, l'attaquant, qui estime avoir fait une erreur en prolongeant, rêve toujours des Merengues. En attendant de régler son cas, KM7 va se rendre demain à Madrid annonce la Cadena COPE. Alors, ce ne sera pas pour discuter avec le Real Madrid, mais pour assister à La Corrida de la Hispanidad. Ses coéquipiers Sergio Ramos, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma seront aussi présents pour l'évènement.

