Équateur : Pedro Pablo Perlaza a été retrouvé sain et sauf

Soulagement pour Pedro Pablo Perlaza. Kidnappé dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 décembre en Équateur, le joueur de 33 ans a été libéré, ce mercredi, après trois jours de séquestration, rapporte la police locale, relayée par la presse équatorienne. Il avait été embarqué par ses ravisseurs à Atacames, près de la frontière colombienne. Pedro Perlaza et son ami, Juan Carlos Morales, se trouvaient dans un immeuble de la ville où ils ont été enlevés de force et embarqués dans un véhicule. Les policiers, blessés par des balles, ont ouvert le feu sur les ravisseurs, ce qui a permis de libérer et de sauver les deux otages.

La suite après cette publicité

À noter que deux corps avaient été retrouvés à Atacames, après le jour du kidnapping. La police avait pensé dans un premier temps qu’il s’agissait de Pedro Pablo Perlaza et de son ami. L’Équateur traverse en effet une crise sécuritaire, marquée par un conflit armé avec les narcotrafiquants. Alors que le pays connaissait une diminution de 17 % du nombre d’homicides par rapport à 2023, les violences liées au crime organisé continuent d’affecter le pays d’Amérique du Sud.