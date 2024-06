Un champion du monde 2014 évoque le jour où il a été menacé par 60 hooligans

De Dortmund au Bayern Munich en passant par la sélection allemande et le PSV Eindhoven, la carrière de Mario Götze n’a jamais été un long fleuve tranquille. Unique buteur de la finale de la Coupe du monde 2014 entre l’Allemagne et l’Argentine, le milieu offensif âgé aujourd’hui de 32 ans a connu les joies d’un sacre sur la scène internationale avant de vivre l’enfer au Bayern Munich. Considéré comme un futur crack du football allemand à ses débuts au Borussia Dortmund, le natif de Memmingen donnait un nouvel élan à sa carrière en rejoignant le Bayern Munich en 2013. Néanmoins, la transition entre la Ruhr et la Bavière n’a pas eu l’effet escompté et son transfert a provoqué une vague de mécontentement dans le camp du BvB.

Onze ans plus tard, le joueur de l’Eintracht Francfort a révélé avoir été menacé à l’époque par une soixantaine de hooligans lors d’une séance d’entraînement avec la formation munichoise. «Tout cela m’a pris au dépourvu à l’époque. J’avais complètement sous-estimé l’importance que j’avais à Dortmund. Ce c’est qu’avec beaucoup de recul que j’ai pu comprendre les réactions comme de l’appréciation. Ce que je n’oublierai jamais, c’est qu’un jour, 50 ou 60 hooligans sont venus à notre entraînement juste pour m’insulter. J’avais 20 ans à l’époque et j’avais choisi le Bayern pour des raisons rationnelles à l’époque. Je voulais me développer davantage», a confié l’ex-international allemand lors d’un entretien accordé à Zeit.