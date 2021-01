FA Cup : Tottenham s'amuse face à Marine

Opposé au club de Marine FC qui évolue en cinquième division anglaise, Tottenham a bien négocié son 32e de finale de FA Cup. Les Spurs se sont appuyés sur l'ancien joueur de Monaco, Carlos Vinicius, auteur d'un triplé. Le Brésilien a vite trouvé la faille bien servi par Dele Alli (24e) avant de doubler la mise dans la foulée (30e). C'est son compatriote, Lucas Moura qui a inscrit le troisième but du club londonien (32e).

La suite après cette publicité

Carlos Vinicius a alourdi la marque quelques minutes plus tard (37e) avant qu'Alfie Devine bien servi par Lucas Moura inscrive aussi son petit but (60e). A 16 ans et 163 jours, il devient le plus jeune buteurs des Spurs. Une victoire 5-0 sans trembler et une qualification bien méritée pour la bande de José Mourinho.