La vie croustillante de Lionel Messi à Miami

Une nouvelle saison vient de démarrer en Major League Soccer, et cette fois, on dirait bien que l’Inter Miami va avoir un peu plus de réussite que l’an dernier. Après avoir terminé la saison 2023 à la 14e et avant-dernière place de la conférence est, la franchise floridienne pointe aujourd’hui à la deuxième position de sa conférence après six journées. Une entame de regular season intéressante donc, et les différentes stars enrôlées par David Beckham sont au niveau attendu. L’Argentin n’a joué que 3 matchs, mais affiche déjà 3 buts et une passe décisive au compteur. Quant à son comparse uruguayen, il a déjà fait trembler les filets à 4 reprises et distribué 3 passes décisives en 6 rencontres.

Ce mardi, le quotidien Sport dévoile quelques détails et quelques insides sur la vie de La Pulga à Miami. On apprend que la superstar argentine est particulièrement à l’aise dans sa nouvelle vie, plutôt tranquille et très axée sur sa famille, avec un contexte médiatique très apaisé et loin d’être anxiogène. Il retrouve le sourire qu’il avait parfois perdu du côté de Paris, selon le journal catalan. L’arrivée de certains de ses plus proches amis - Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets - aide aussi beaucoup.

Plus proche de sa famille que jamais

Dans d’autres publications, on a aussi pu apprendre que le rythme de vie mené par la star argentine est bien plus paisible qu’en Europe. Messi a par exemple - sauf s’il est en déplacement - la possibilité d’emmener ses enfants à l’école le matin et d’aller les chercher en début d’après-midi. Même si son impact sur la MLS et sur son club est énorme, à tel point que le maillot de l’Inter Miami est le maillot le plus vendu sur le continent américain, il n’est pas spécialement exposé médiatiquement au jour le jour, et c’est aussi ce qu’il cherchait en s’installant en Floride.

Récemment, il a emmenagé à Fort Lauderdale, dans le quartier exclusif de Bay Colony, où il a acheté une villa de 8,5 millions d’euros. Une maison immense, proche du DRV PNK Stadium où joue son équipe, et qui le préserve de la vie un peu plus agitée de la ville de Miami. Pourtant, Messi ne reste pas enfermé chez lui à l’abri des caméras, loin de là. Il n’hésite pas à fréquenter les commerces et les restaurants de la ville, et le restaurant italien Prima Pasta de Miami est devenu sa nouvelle cantine. Bien intégré dans sa nouvelle région, où les hispanophones sont majoritaires, il peut aussi se concentrer plus facilement sur le football et sa récupération, et ça se sent sur le terrain. Avec un Messi épanoui et sa bande barcelonaise, l’Inteer Miami voit les choses en grand.