Sergio Ramos se prononce sur le cas Messi

Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone. Depuis plusieurs jours maintenant, l'Argentin fait la une des médias du monde entier, lui qui a décidé de claquer la porte du Barça. Une information à laquelle les joueurs du Real Madrid, grand rival du club culé, n'ont pas pu échapper. Ce qui est le cas de Sergio Ramos. En conférence de presse avec la sélection espagnole, le capitaine merengue a été invité à s'exprimer sur ce sujet.

«Concernant Lionel Messi, c'est un sujet que nous laissons de côté. Mais il a gagné le droit de décider de son avenir. Je ne sais pas s'il le fera de la meilleure des façons. . Nous voudrions qu'il reste ici.» Puis il a ajouté : «Messi améliore le championnat espagnol et son équipe, et les Clasicos sont plus beaux. Il est l'un des meilleurs au monde, il n'y a pas grand-chose à ajouter, il a gagné le respect, sans aucune spéculation, et nous verrons ce qui se passera. Ce ne sont pas des nouvelles inquiétantes».