Algérie : Djamel Belmadi dément pour Luca Zidane

Luca Zidane a fait parler de lui récemment. La presse espagnole envoyait le gardien du but du Real Madrid, prêté cette saison au Racing Santander, du côté de Montpellier. Le club héraultais a démenti cette rumeur depuis mais maintenant, on parle du fils de Zinedine pour intégrer la sélection algérienne. Déjà détenteur de la double nationalité française et espagnole, il pourrait débarquer chez les Fennecs en faisant jouer ses racines familiales. Cette information a été tuée dans l’œuf par Djamel Belmadi en personne, qui a également démenti une tentative de ramener Joanthan Schmid sous le maillot de l'équipe nationale

«A moins qu’il ait été contacté par quelqu’un d’autre se faisant passer pour moi, pour ma part je n’ai jamais parlé ni échangé, de manière directe ou indirecte avec ce joueur (Jonathan Schmid). (...) Donc, je réfute ce genre de fabulation et je saisis l’opportunité que vous m’offrez pour dire la même chose sur ce qui a été rapporté il y a quelque temps au sujet du gardien Luca Zidane que je qualifie de fake-news. Et si je n’ai pas réagi à ce moment-là, et je ne le ferai pas à l’avenir face à ce type de mensonge, c’est que ce n’est pas Luca Zidane qui l’a déclaré à la presse», s'est plaint le sélectionneur de l'Algérie sur le site de la fédération.