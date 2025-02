Santos : la première de Neymar Jr fait beaucoup parler

Hier, Neymar Jr a vécu une journée pas comme les autres. En effet, le Brésilien a fêté ses 33 ans. Hasard du calendrier, c’était également le jour de son grand retour sous le maillot de Santos, 12 ans et 258 jours après son départ pour le FC Barcelone. Un moment forcément très attendu au Brésil et dans le monde entier. Hier, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain faisait la une de pratiquement tous les médias sportifs brésiliens, impatients de le voir à l’oeuvre. UOL expliquait d’ailleurs qu’il jouerait entre 25 et 30 minutes. Finalement, les spectateurs ont pu le voir un peu plus longtemps sur la pelouse de Vila Belmiro. Remplaçant au coup d’envoi face à Botafogo lors de la 7ème journée du championnat paulista, Ney est entré en jeu à la mi-temps afin de remplacer Gabriel Bontempo.

Brassard vissé sur le bras et numéro 10 sur le dos, comme un certain Pelé, il a été chaleureusement accueilli par une foule en délire, qui lui a d’ailleurs lancé des "joyeux anniversaire". Concernant sa prestation, «il s’est montré en forme» selon UOL. Le média brésilien a ajouté : «les premiers mouvements inquiétaient les supporters quant à d’éventuelles blessures. Neymar a été touché dès son « premier contact » et, peu de temps après, il a subi une série de fautes de la part de ses adversaires. Lorsque le numéro 10 a tenté d’aider au marquage, les cris étaient similaires : les supporters demandaient à leur idole de se calmer, alors qu’il jouait avec une totale liberté du milieu de terrain vers l’avant.»

Un peu plus de 45 minutes de jeu

UOL conclut : «l’euphorie s’est transformée en révolte tout au long de la 2ème mi-temps. La raison ? Neymar n’a pas apprécié certaines décisions de l’arbitre (ou leur absence) et a même arrêté certaines actions que l’arbitre considérait comme « normales ». Les dernières minutes ont été amères car Botafogo-SP a égalisé à 1-1. Physiquement en forme, le numéro 10 a même tiré plus d’une fois, mais il n’a pas réussi à terminer la soirée avec 100% de joie…» Le constat est le même du côté de AS, qui parle du retour difficile de Neymar «qui a subi plusieurs fautes graves et qui a montré des éclairs de génie remarquables.»

Enfin, Marca, qui confirme qu’il a reçu un traitement particulier de la part de ses adversaires, a salué son grand retour. «Malgré le fait de n’avoir joué que la moitié du match, Neymar a été élu meilleur joueur après avoir réalisé 6 tirs au but, distribué 24 passes et subi 5 fautes (il a reçu plusieurs coups de pied). Jouant sur le côté gauche mais un peu plus en retrait que d’habitude, plus comme un milieu de terrain que comme un attaquant, Neymar a profité des 45 minutes (plus 6 minutes de temps additionnel) pour s’affirmer comme le nouveau générateur d’actions dangereuses pour Santos, avec des passes précises, dans la profondeur, des invasions dans la surface et des dribbles habiles.» Neymar a même failli marquer un but.

Il a été proche de marquer

Au final, la rencontre s’est terminée sur un match nul 1-1. Mais le Brésilien n’est pas directement rentré aux vestiaires puisqu’il a pris la pose avec ses adversaires, qui lui ont demandé des photos individuelles avec lui. La file d’attente était donc très longue. Après ça, le joueur a pu prendre la parole et évoquer son come-back. «Je me suis senti très bien aujourd’hui. Je m’attendais à courir moins que je ne l’ai fait. Mais je suis content de mon match, je me suis senti chez moi et j’ai fait ce que j’aime faire. C’est triste de terminer le jour de mon anniversaire avec le goût amer d’un match nul, mais les supporters doivent être patients, car cette équipe va s’améliorer et leur donner beaucoup de joie.»

Il a ajouté : «même si j’ai failli marquer un but, j’ai encore besoin de minutes, de matchs. Je ne suis pas à 100 %. Je n’imaginais pas courir autant et dribbler autant. Je pense que dans quatre ou cinq matchs, je serai mieux… Je suis sûr que Santos va beaucoup changer à partir de maintenant, que l’équipe va s’adapter et que les supporters seront très heureux.» Hier soir, ils l’étaient après le grand retour de l’enfant roi. Un retour qui a fait beaucoup parler.