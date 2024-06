Qualifs CDM 2026 : l’Afrique du Sud fait le boulot, la belle opération des Comores

À quelques jours du coup d’envoi de l’Euro, les qualifications en Afrique pour la Coupe du monde 2026 se poursuivent. Demi-finaliste de la dernière CAN, l’Afrique du Sud a battu le Zimbabwe 3-1 et prend la 2e place au groupe C, à égalité de points avec le surprenant leader, le Rwanda, vainqueur 1-0 sur le terrain du Lesotho.

Dans le groupe D, le Cap-Vert s’est offert la Libye 1-0 et en profite pour revenir à hauteur de son adversaire du soir, mais aussi du leader camerounais, qui joue ce soir en Angola. De son côté, la Tanzanie met la pression sur le Maroc dans la poule E après son succès 1-0 en Zambie. Enfin, les Comores réalisent une belle performance en allant gagner 2-0 au Tchad et prennent le fauteuil de leader de ce groupe I.

Résultats des matchs de 18h :

Groupe C :

Afrique du Sud 3 - 1 Zimbabwe : Rayners (1e); Morena (55e, 76e) ; Chirewa (2e)

Lesotho 0 - 1 Rwanda : Kwizera (45e)

Groupe D :

Cap-Vert 1 - 0 Libye : Diney (10e)

Groupe E :

Zambie 0 - 1 Tanzanie : Junior (5e)

Groupe I :

Tchad 0 - 2 Comores : Maolida (59e), Ben Nabouhane (76e)