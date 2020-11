Man City : Pep Guardiola donne des nouvelles de Sergio Agüero

Comme d'autres formations de Premier League, Manchester City doit composer avec les blessures. Pep Guardiola se passe, notamment, de Sergio Agüero (32 ans). Face à West Ham, le 24 octobre dernier, il était sorti après une blessure musculaire. Un mois plus tard, l'ancien de l'Atlético de Madrid n'est pas encore remis.

Pep Guardiola a donné de ses nouvelles ce mardi en conférence de presse. «Aujourd'hui il s'entraîne à nouveau. Nous voulons qu'il retrouve une bonne forme et de bonnes sensations avec son genou. C'est la chose la plus importante. Une étape à la fois. Nous avons de nombreux matches cette saison et nous aurons besoin de lui».