Premier League : les 8 nommés pour le titre de joueur de l’année sont connus !

La semaine dernière, l’UNFP a dévoilé la liste des cinq footballeurs nommés pour le Trophée UNFP du meilleur joueur de la saison 2023-24 en Ligue 1 Uber Eats. Ainsi, Pierre-Emerick Aubameyang (OM), Ousmane Dembélé (PSG), Pierre Lees-Melou (Brest), Edon Zhegrova (LOSC) et Kylian Mbappé (PSG) sont en lice. Mais KM7 est le grand favori, alors que l’absence du buteur de l’OL Alexandre Lacazette en a choqué certains. Ce jeudi, la Premier League a elle aussi dévoilé la liste des joueurs en course pour remporter le titre de joueur de l’année en Angleterre.

Ils sont huit sur la ligne de départ mais un seul sera l’heureux élu. Ainsi, on retrouve deux joueurs de Manchester City, à savoir Erling Haaland (23 ans) et Phil Foden (23 ans), qui a déjà été sacré joueur de l’année par les journalistes. Auteur de 23 buts toutes compétitions confondues cette saison dont 16 en championnat (8 assists), l’Anglais a rayonné et pris le pouvoir chez les Skyblues. Son coéquipier, Haaland, a été un peu moins impressionnant que l’an dernier. Mais il a encore performé avec 25 buts en Premier League ainsi que 5 assists. Le tout en 28 apparitions.

Du beau monde en lice

Le Norvégien est en concurrence avec Cole Palmer (22 ans), passé avec succès de Manchester City à Chelsea. Malgré la saison compliquée des Blues, il a su démarquer individuellement, lui qui a égalé le record de Didier Drogba et de Frank Lampard avec 16 buts inscrits à domicile en championnat sur une saison. Au total, il a inscrit 21 buts en Premier League cette saison (9 assists). Toujours à Londres, Martin Odegaard (25 ans, 8 buts, 8 assists) et Declan Rice (25 ans, 7 buts et 8 assists) sont aussi mis en avant pour leur belle saison avec Arsenal.

Du côté de Liverpool, c’est Virgil van Dijk (32 ans) qui est mis à l’honneur. Le Néerlandais a contribué à l’année réussie des Reds, lui qui n’a été dribblé que deux fois sur toute la saison. Il a aussi remporté 186 duels, ce qui fait de lui le deuxième meilleur de la ligue dans cet exercice. Pour compléter ce casting, on retrouve Alexander Isak (24 ans, 20 buts, 1 assist) et Ollie Watkins (28 ans, 19 buts, 12 assists), qui ont performé avec Newcastle et Aston Villa. Le nom du vainqueur sera dévoilé le 18 mai. Ce dernier sera élu grâce aux votes des fans combinés à ceux d’un panel d’experts du football.