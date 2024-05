Manchester City sacré champion d’Angleterre pour la dixième fois de son histoire !

La domination de Manchester City sur le football anglais n’en finit plus. Après la saison 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, les Skyblues ont, une nouvelle fois, raflé la mise. Intraitable dans le sprint final, le club mancunien est donc champion d’Angleterre pour la dixième fois de son histoire. Longtemps à la lutte avec Liverpool - auteur de quelques contre-performances ces dernières semaines - et surtout Arsenal, les hommes de Pep Guardiola n’ont jamais baissé leur garde et terminent cet exercice avec 91 points au compteur.

La suite après cette publicité

Attaque la plus prolifique du championnat et deuxième meilleure défense, Manchester City valide ainsi, un peu plus, sa suprématie nationale. Éliminés aux portes du dernier carré de la Ligue des Champions par le Real Madrid, les pensionnaires de l’Etihad Stadium pourraient même s’offrir un doublé en cas de victoire face à Manchester United lors de la finale de la Cup, le 25 mai prochain à Wembley. Rapidement aux premières places de la Premier League cette saison, les coéquipiers de Phil Foden ont malgré tout dû lutter, week-end après week-end, pour se défaire d’Arsenal sur le gong.

À lire

L’émotion de Phil Foden après le sacre historique de Manchester City

Un secteur offensif étincelant…

Si les Gunners ont fait preuve d’une belle résistance, Manchester City a finalement enchaîné 10 victoires consécutives en cette fin de saison. Une saison où les Citizens auront, une nouvelle fois, pu compter sur l’apport considérable d’Erling Haaland, meilleur buteur de Premier League avec 27 réalisations. Dans le sillage de l’attaquant norvégien, Phil Foden va lui terminer l’année avec 19 buts. Enfin, parmi les grands artisans de ce nouveau sacre, Manchester City peut également remercier Kevin de Bruyne.

La suite après cette publicité

Malgré une saison marquée par une blessure, le milieu offensif belge a largement contribué à la réussite des siens avec 18 offrandes et 6 buts en 24 matches toutes compétitions confondues. Outre ses armes offensives, City s’est, par ailleurs, appuyé sur une solidité défensive, à l’instar d’un Josko Gvardiol encore une fois impérial dans la charnière centrale des Skyblues. À la tête de ce collectif reluisant, Pep Guardiola aura, enfin, parfaitement managé ses troupes pour résister à la pression et s’offrir un nouveau titre. Le 35e dans l’histoire du club.