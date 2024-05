Manchester United se lance sur un double coup à 222 M€

Du rêve au cauchemar. En quelques mois, Casemiro a perdu du crédit à Manchester United. Un club qu’il avait rejoint en 2022 après un brillant passage au Real Madrid. Mais cette saison, le Brésilien, blessé durant quelques semaines en fin d’année 2023, n’évolue plus forcément à son meilleur niveau. Il a d’ailleurs été sévèrement critiqué après son match totalement raté face à Crystal Palace lundi (défaite 4 à 0). Cela n’a rien vraiment changé au sort de Casemiro puisque l’idée des Mancuniens est de le vendre. Cela avait déjà été le cas cet hiver quand Al-Nassr s’est penché sur son cas.

Cet été, les pensionnaires d’Old Trafford, notamment Sir Jim Ratcliffe, espèrent se débarrasser du milieu de terrain acheté 70 millions d’euros ainsi que de son imposant salaire de 435 000 euros par semaine. D’ailleurs, ils ont déjà une idée pour le remplacer. En effet, Record et le Daily Mail expliquent que les Red Devils comptent s’attaquer à João Neves. Âgé de 19 ans, le milieu portugais fait le bonheur de Benfica. Club avec lequel il a d’ailleurs disputé 43 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, dont 41 dans la peau d’un titulaire.

Le temps pour lui de marquer 3 buts et de délivrer 1 passe décisive. Mis en avant depuis le départ d’Enzo Fernandez à Chelsea, le joueur est très apprécié par Roger Schmidt, qui ne peut plus se passer de lui. Mais Man U compte bien mettre la main sur lui. Pour cela, il faudra que les Anglais cassent leur tirelire. En effet, la clause libératoire du joyau lusitanien est fixée à 122 millions d’euros. Un prix jugé élevé par les dirigeants de Manchester United, qui comptent bien faire baisser la note et formuler une offre pour recruter João Neves. Mais il n’est pas certain que Benfica accepte de lâcher son joueur, qui est une priorité pour les Mancuniens.

Les dirigeants portugais vont également être sollicités par les Anglais pour Antonio Silva (20 ans). Le défenseur, auteur de 39 apparitions cette saison (2 buts), est dans le viseur de MU, qui veut renforcer sa défense. Là encore, le Portugais, suivi aussi par le PSG, possède un profil qui plaît aux Red Devils, qui veulent miser sur des jeunes talents à fort potentiel. Mais il faudra mettre le paquet puisque Benfica a fixé sa clause de départ à 100 millions d’euros. Ce qui ferait 222 millions d’euros à dépenser pour convaincre les Portugais de lâcher les deux joueurs surveillés depuis des mois selon le Daily Mail. A moins que les Anglais réussissent à négocier un tarif moins important.