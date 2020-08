Joe Hart rejoint Tottenham !

C'était dans l'air du temps et c'est désormais officiel. Ce mardi, les Spurs de Tottenham ont annoncé le recrutement de Joe Hart. «Nous sommes ravis d'annoncer la signature de Joe Hart, qui a paraphé un contrat jusqu'en juin 2022. »

Le gardien âgé de 33 ans était libre depuis la fin de son contrat à Burnley, où il n'avait pas joué une seule minute la saison dernière en Premier League. Il va donc rebondir à Tottenham où il vient pour occuper le rôle de doublure du Français Hugo Lloris.

