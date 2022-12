CdM 2022, Maroc : Walid Regragui a du mal avec la petite finale

La suite après cette publicité

Après sa défaite face à l'équipe de France ce mercredi (0-2) en demi-finale de Coupe du Monde, le Maroc n'a pas vraiment le temps de pleurer puisqu'il affronte la Croatie dans la petite finale de ce Mondial. Un match pour déterminer qui terminera troisième de la compétition. Mais ce match est souvent très décrié puisqu'il est logiquement difficile à jouer. Entre la déception quelques jours avant et la fatigue accumulée, difficile pour les coachs de trouver un intérêt à ce match.

En conférence de presse, le sélectionneur marocain Walid Regragui a évoqué cette rencontre. S'il est conscient qu'une troisième place va permettre à son équipe de marquer un peu plus les esprits, il sait aussi que c'est un match entre deux perdants. «Pour être honnête, ce match de classement m’embête un peu. C’est compliqué après une désillusion de jouer 2 jours après. Pour moi, on est à la place du con là. Être 3e ou 4e, à l’arrivée, tu retiens juste que tu n’es pas en finale. D’ailleurs, même si on était en finale et qu’on perdait, je dirais la même chose. Finir 2e… on ne retient que les vainqueurs. Nous, on a perdu. Mais aller finir 3e en termes d’image, c'est magnifique. Mais c’est dur de rendre belle cette petite finale.»