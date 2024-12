AS Monaco : Folarin Balogun absent 4 mois

Présent en conférence de presse avant de défier le Paris Saint-Germain, Adi Hütter est revenu sur le dossier Randal Kolo Muani. Si le technicien autrichien a clairement ouvert la porte à l’attaquant parisien, il s’est également exprimé au sujet de Folarin Balogun, touché à l’épaule gauche. Face aux journalistes, le coach monégasque a confirmé une longue absence.

La suite après cette publicité

«Il sera opéré demain. Il sera out pour quatre mois», a ainsi assuré Hütter. Ce dernier a également donné des nouvelles de son capitaine, Denis Zakaria, touché aux ischio-jambiers. «Il s’est entraîné hier (dimanche). On doit voir avec lui et le staff médical s’il joue, en prenant en compte le calendrier chargé qui nous attend au mois de janvier».

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Un 1er but de Barcola pour le PSG face à Monaco vous rapporte jusqu’à 510€.