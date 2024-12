AS Monaco : Adi Hütter ouvre la porte à Randal Kolo Muani !

Quel avenir pour Randal Kolo Muani ? Peu utilisé par Luis Enrique depuis son arrivée dans la capitale française et non retenu par son entraîneur pour la réception de l’Olympique Lyonnais en clôture de la 15e journée de Ligue 1, l’international français (27 sélections, 8 buts) vit des heures compliquées dans la Ville Lumière. Relégué sur le banc des remplaçants, celui qui n’a inscrit que deux petits buts en 14 rencontres pourrait donc rapidement voguer vers de nouveaux horizons, alors que l’idée d’un prêt (avec ou sans option d’achat) est avancée.

Dans cette optique, L’Equipe affirmait, ce dimanche soir, que Manchester United et le RB Leipzig faisaient parti des possibles candidats intéressés à l’idée de relancer le natif de Bondy, acheté 90 M€ il y a moins d’un an et demi. Mais ce n’est pas tout, puisque le quotidien français citait également la piste menant à l’AS Monaco, à la recherche d’un profil offensif depuis la grave blessure de Folarin Balogun. Présent en conférence de presse avant de défier les champions de France en titre, Adi Hütter est d’ailleurs revenu sur ce bouillant dossier.

Randal Kolo Muani pour remplacer Folarin Balogun ?

«Avec la blessure de Folarin (Balogun), c’est notre travail d’ouvrir les yeux pour voir ce qu’on peut faire au mercato. Tout le monde sait que ce n’est jamais facile de recruter en hiver», a tout d’abord concédé le technicien autrichien de 54 ans avant d’évoquer la rumeur RKM. «Ce serait bien», s’est alors exclamé avec le sourire le coach monégasque avant de détailler ses propos. «Mais on doit être honnête… Il y a beaucoup d’attaquants en Europe qui pourraient nous aider».

Et de conclure : «je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, ils étaient très bons. Ça pourrait être un profil. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et sans aucun doute, il n’est pas l’un des moins chers ! On doit trouver une bonne solution pour la 2e partie de la saison. On a des profils. On doit trouver quelqu’un qui sait marquer des buts. Peu importe son âge». Reste désormais à savoir si le club de la Principauté passera à l’offensive pour le numéro 23 du PSG ou misera sur un autre profil.

