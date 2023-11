Ligue 2 : Saint-Etienne tombe à Auxerre, Laval chute, Angers n’en profite pas

Suite de la 14e journée de Ligue 2 ce samedi soir. Après la victoire de Bordeaux sur Annecy (3-1) un peu plus tôt dans la journée, il y avait le traditionnel multiplex de 19h avec donc les 9 autres rencontres avant la trêve internationale. Au programme, Saint-Etienne, en forme, qui se déplaçait sur la pelouse d’Auxerre. Et les Verts ont chuté avec une défaite sèche (5-2). Le Japonais Ado Onaiwu s’est offert un triplé dans ce match. Dans le haut de tableau, Laval s’est incliné face à Concarneau (0-2) et aurait donc pu perdre son fauteuil de leader. Mais c’était sans compter sur Angers qui n’en a pas profité.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Laval 29 14 6 9 2 3 16 10 2 Angers 27 14 9 8 3 3 23 14 3 Auxerre 25 14 14 7 4 3 30 16 4 Grenoble 24 14 4 6 6 2 18 14 5 ASSE 24 14 3 7 3 4 15 12 Voir le classement complet

Les Angevins ont été accrochés par Pau dans un match spectaculaire (3-3). Et au classement, Angers reste donc dauphin de Laval qui garde la tête malgré sa défaite. Dans le bas de tableau, Valenciennes et Dunkerque, les deux dernières équipes de L2, se sont quittés sur un match nul (0-0) qui n’arrange personne. Quevilly a fait la mauvaise opération en ne faisait que match nul face à Caen (3-3, Caen a égalisé à la dernière minute) alors que Troyes s’est enfoncé dans la crise avec cette nouvelle défaite face à Ajaccio (0-1). Les Troyens inquiètent avec cette 17e place.

Les résultats complets de 19h