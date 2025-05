Avant Arsenal, le PSG déçoit sans ses titulaires

À la Meinau, Strasbourg a su profiter du contexte favorable pour faire chuter une équipe largement remaniée du Paris Saint-Germain (2-1), ce samedi après-midi, lors de la 32e journée de Ligue 1. Un succès précieux pour les Alsaciens, toujours en course pour une place européenne, face à un PSG tourné vers sa demi-finale retour de Ligue des Champions. Si cette deuxième défaite consécutive en championnat n’a pas d’impact au classement pour Paris, étant déjà champion, elle met en lumière les limites d’un effectif parisien privé de ses cadres.

Luis Enrique avait choisi de préserver ses titulaires, préférant faire souffler Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Vitinha, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz ou encore Nuno Mendes. Le technicien espagnol a reconduit son 4-3-3 mais misait sur une formation remaniée, avec Safonov dans les cages, une charnière inédite Tape–Beraldo et un trio offensif Ramos–Mbaye–Barcola. Paris en a profité pour inscrire une ligne dans les livres de statistiques : selon Opta, le club est devenu le premier du Top 5 européen à débuter un match avec quatre joueurs nés en 2006 ou après (Zaïre-Emery, Mayulu, Tape, Mbaye). « On essaie d’avancer et d’être une équipe forte », a résumé Luis Enrique après la rencontre, saluant l’attitude de ses jeunes joueurs malgré la défaite.

Des remplaçants trop peu impactants ?

Mais cette jeunesse, aussi prometteuse soit-elle, n’a pas suffi à faire pencher la balance. Après un début de match appliqué, Paris a rapidement vacillé sur deux erreurs individuelles : une relance mal assurée de Beraldo, puis un but contre son camp malheureux de Hernandez ont offert l’avantage à Strasbourg. Une nouvelle fois, les Parisiens ont été sanctionnés sur coup de pied arrêté, leur 16e but encaissé dans cet exercice cette saison, un chiffre qui illustre des fragilités persistantes. Si Barcola a redonné un peu d’élan dès le retour des vestiaires, les remplaçants n’ont pas su inverser la tendance. Ce n’est pas la première fois que les remplaçants du onze type peinent à impacter le match, laissant une impression de passivité qui se répète. Luis Enrique, lui, a choisi de valoriser les signes positifs : « On a vu un bon match avec deux bonnes équipes. Il y avait 4 joueurs issus de notre centre de formation au coup d’envoi et 5 à la fin. On essaie d’avancer et d’être une équipe forte ».

Ce nouveau revers en Ligue 1, une semaine après la défaite contre Nice (1-3), confirme une baisse de régime du PSG en championnat. Mais l’essentiel semble ailleurs. À l’issue de la rencontre, Warren Zaïre-Emery a tenu à défendre l’attitude du groupe : « on a tout donné ce soir. On n’était pas tourné vers Arsenal. Il faut continuer mercredi et tout faire pour se qualifier », a-t-il déclaré au micro de DAZN. En position favorable après sa victoire à l’aller contre les Gunners, Paris misera tout sur sa demi-finale retour mercredi. Mayulu, également interrogé par DAZN, a confirmé l’état d’esprit du groupe : « On était concentrés. Malheureusement, on n’a pas gagné ce match. Maintenant, on va oublier ce match et se concentrer sur mercredi. Le coach a fait des changements. Il a fait ses choix. On s’est donné à fond. On a poussé, mais on n’a pas réussi à gagner. Mercredi, on va essayer de tout donner, on va remporter cette demi-finale. »