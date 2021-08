Chelsea va retenter sa chance pour Jules Koundé

La suite après cette publicité

Le temps passe et Jules Koundé (22 ans) est toujours un joueur du Séville FC. Pisté par Chelsea, le Français a fait l'objet d'une première offre durant le mois de juillet mais celle-ci a été refusée. Les Andalous lui ont accordé un bon de sortie à une seule condition, c'est d'obtenir le montant de sa clause libératoire, soit 80 M€. Une somme qui fait réfléchir. Le club anglais n'a proposé qu'une partie de ce montant en incluant un joueur. Le nom de Kurt Zouma avait été évoqué avant que ce dernier ne se rétracte.

Les Blues souhaitaient boucler le dossier Romelu Lukaku en priorité. C'est maintenant chose faite pour 115 M€ déboursés auprès de l'Inter. La venue du Belge a été financée en partie par l'enveloppe transfert disponible, la manne obtenue de la victoire en Ligue des Champions en mai dernier, en plus de quelques ventes. Le club anglais a même récupéré aux environs de 100 M€ cet été rien qu'en se séparant de certains éléments et ça pourrait bien ne pas s'arrêter là.

Chelsea a de l'argent pour refaire une offre

Tammy Abraham, transféré à la Roma, a rapporté 40 M€. Fikayo Tomori a lui été cédé contre 29 M€ à l'AC Milan, alors que Palace n'a pas hésité à débourser 23,5 M€ pour Marc Guehi. En plus des départs de Valentino Livramento, Victor Moses et Olivier Giroud, Chelsea est proche de vendre Kurt Zouma. Tottenham et West Ham semblent les mieux placés pour s'offrir l'ancien Stéphanois. On parle d'un transfert qui devrait tourner autour de 25 M€ à 30 M€. De quoi permettre une dernière approche auprès de Jules Koundé.

Selon les informations de AS, d'ici la fin du mercato le club anglais va faire une ultime offre pour s'attacher les services du néo-international français (2 sélections). C'est le sentiment dominant de la direction sévillane, qui profitera d'une clause dans le contrat de Koundé pour gonfler son prix. Pour les 15 derniers jours de mercato, la clause de départ de l'ancien Bordelais passe à 90 M€. Monchi et son équipe ne sont pas certains de pouvoir trouver un remplaçant au joueur en moins de 15 jours. C'est une manière de se prémunir.