L'aventure de Loïs Diony tourne au vinaigre à l'Étoile Rouge de Belgrade

«Les dirigeants m'ont dit que l'Etoile Rouge était perçue comme une religion ici. C'est pourquoi je ferai tout pour mettre un sourire sur le visage des fans. Je suis venu ici pour les trophées et pour jouer la coupe d'Europe. » à son arrivée à Belgrade en juillet dernier, Loïs Diony était bourré d'ambition. Mais après des débuts plutôt encourageants, l'attaquant prêté avec option d'achat par Angers ne joue plus du tout. Il a même été écarté par son entraîneur, alors que le SCO ne souhaite pas le récupérer prématurément. Une situation bien difficile.

La suite après cette publicité

Pourtant tout avait bien démarré. Dans un long entretien accordé à Mozzarsport, le joueur de 29 ans affichait ses ambitions et sa volonté de se frotter aux ambiances chaudes du Marakana. «Ici, l'Etoile Rouge c'est un peu comme le Paris Saint-Germain en France. Il y aura des occasions. J'ai aussi regardé les résultats de "Zvezda" la saison dernière avec des victoires avec trois ou quatre buts. Donc, il y a des occasions.» Problème, après deux buts au 2e et 3e tour préliminaire de Ligue des Champions (contre le Kairat Almaty puis le Sheriff Tiraspol), le Martiniquais a vite déchanté.

L'Etoile Rouge ne veut plus de Diony

En championnat, il a dû attendre son 6e match pour enfin trouver le chemin des filets. Ce sera son seul et unique but en SuperLiga en 8 bouts de rencontre. On ne l'a même plus vu sur un terrain depuis le 4 novembre dernier et une défaite 1-0 contre Midtjylland en Europa League. Il a fini par disparaître complètement des radars. «Belgrade, rendez-vous en janvier» écrivait-il sur les réseaux sociaux après le dernier match de l'année 2021. En réalité, le club serbe ne veut plus de lui et l'a même enlevé de sa liste UEFA mais il ne pourra pas s'en débarrasser comme ça.

«Diony a eu la chance de faire ses preuves, mais il n'a tout simplement pas réussi à s'intégrer. Il n'a jamais pris le rythme depuis qu'il est avec nous. L'Etoile Rouge n'attend personne. Plus tôt vous vous adaptez aux conditions, plus c'est facile pour vous», a même lâché hier en conférence de presse Dejan Stanković, l'entraîneur de l'actuel 2e du championnat serbe. L'ancien milieu de terrain de l'Inter va devoir prendre son mal en patience car le prêt de l'ancien Stéphanois risque bien de durer jusqu'au mois de juin prochain.

Angers ne veut pas le récupérer non plus...

Ouest France explique dans ses colonnes que le contrat passé entre Angers et l'Etoile Rouge ne risque pas d'être rompu. «Pour l’instant, Loïs reste à l’Étoile Rouge de Belgrade», confirme l'entourage du joueur au quotidien local. Le SCO n'a aucune intention de rapatrier prématurément l'attaquant, qui est sous contrat avec lui jusqu'en 2023. La DNCG scrute avec beaucoup d'attention les comptes du club français, encadrant même sa masse salariale. D'une part, Angers n'a pas les moyens de faire revenir Diony, qui de toute façon ne pourrait pas rejouer en France puisque le mercato est terminé. Il ne pourrait donc pas être inscrit pour évoluer en L1...