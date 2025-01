Luiz Henrique s’engage au Zénit Saint-Pétersbourg

Luiz Henrique quitte bel et bien Botafogo. Comme cela était prévu, l’attaquant brésilien de 25 ans s’est engagé avec le deuxième de la Ligue Russe pour quatre saisons, plus une en option. Une opération à hauteur de 33 M€, plus 2 M€ de bonus. Comme révélé dimanche, ces frais de transfert devraient revenir intégralement à l’OL, qui détient, par ailleurs, les droits sportifs du joueur.

«Luiz Henrique est un joueur du Zenit ! Le contrat du milieu offensif de l’équipe nationale brésilienne avec le club de Saint-Pétersbourg fonctionne selon un schéma 4+1. Le club de football du Zénit accueille Luis Enrique à Saint-Pétersbourg et lui souhaite de nouvelles victoires et titres au sein de l’équipe bleu-blanc-bleu !», indique le club russe.