Comment le monde du football s’adapte au ramadan ?

Ce jeudi, le mois du ramadan a officiellement commencé pour les musulmans du monde. Parmi eux, de nombreux footballeurs de haut niveau qui doivent être capables de concilier cette pratique religieuse avec des activités physiques intenses. Depuis plusieurs années maintenant, ce mois béni (le quatrième pilier de l’Islam) tombe à des périodes ou les journées sont relativement longues et où les échéances footballistique sont importantes (Coupe du Monde, Euro, Ligue des Champions). Une problématique pour certains clubs et joueurs même si de plus en plus de pays gèrent ce mois avec sérieux. Car comme nous vous le révélions il y a quelque temps, il est possible de réussir à concilier une pratique de haut niveau avec le ramadan. Cette année, dans plusieurs pays, les clubs, ligues, et fédérations ont décidé de s’adapter quelque peu pour faciliter et soutenir les joueurs de confessions musulmanes.

La suite après cette publicité

Le premier pays à avoir décidé d’agir dans ce sens n’est autre que l’Angleterre souvent très en avance sur les questions de société. En effet, selon les informations de Sky Sports, cette saison, les rencontres de Premier League qui auront lieu en début de soirée (au moment de la rupture du jeûne donc) contiendront une pause. Cela permettra ainsi aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne du Ramadan. Le média britannique précise que les arbitres ont reçu des consignes pour que les joueurs puissent rompre leur jeûne. Ils seront encouragés à s’hydrater et à s’alimenter avec des gels énergétiques, des boissons, ou encore des suppléments pendant les pauses naturelles dans le jeu. Les arbitres, également à l’origine de cette initiative, devront échanger avec les joueurs concernés avant le début du match pour convenir du moment idéal pour interrompre quelques instants la rencontre.

À lire

Florian Thauvin s’enflamme pour l’OM

L’Angleterre et l’Allemagne s’adaptent

Un geste important pour les joueurs de confession musulmane. Il y a deux ans, lors de la rencontre entre Leicester et Crystal Palace, l’arbitre de la rencontre avait déjà décidé, de lui-même, de permettre à Wesley Fofana de rompre son jeune au moment d’un arrêt de jeu. «C’est le meilleur moment de ma vie, car je ne m’attendais pas à ce geste. Le fait que tout le monde s’arrête pour me laisser rompre mon jeûne, c’était fort et exceptionnel. Je ne le savais pas. J’étais dans mon match et l’arbitre a demandé, au moment d’un 6 mètres, de stopper le jeu. Kasper Schmeichel m’a dit que je pouvais aller boire», confiait Wesley Fofana il y a quelque temps. Une scène similaire s’était également produit en Allemagne en Bundesliga la saison dernière. Lors de la rencontre entre Augsbourg et Mayence, l’arbitre de la rencontre avait décidé d’interrompre le match pour permettre au défenseur français Moussa Niakhaté de rompre son jeune. « Je savais que je n’avais plus besoin de jeûner après la 62e minute du match. À la mi-temps, je suis allé voir l’arbitre et lui ai demandé si un court temps mort était possible. Il n’avait pas à faire ça. S’il m’avait refusé, je l’aurais parfaitement compris » expliquait le défenseur en fin de rencontre. Une première en Allemagne qui en a amené d’autres.

La suite après cette publicité

En effet, depuis ce jour, les arbitres ont décidé de permettre à tous les joueurs musulmans de rompre leur jeune en pleine rencontre s’ils le souhaitent. Mohamed Simakan avait d’ailleurs pu rompre son jeune en plein match. Lutz Michael Frohlich, responsable de la communication de l’association allemande des arbitres, avait d’ailleurs expliqué que les arbitres étaient désormais autorisés à interrompre une rencontre en invoquant une telle justification. « Il n’y a pas d’instruction générale à ce sujet, mais nous soutenons bien sûr nos arbitres qui autorisent de telles pauses boissons pendant le Ramadan à la demande des joueurs. C’est bien qu’ils continuent à être traités de cette manière », expliquait-il. Un contraste avec la France et le Championnat de France.

Rien de prévu en France

Contrairement à l’Angleterre ou l’Allemagne, en France, rien ne semble prévu pour les joueurs musulmans de Ligue 1 ou Ligue 2. Selon les informations de l’Équipe, aucune consigne n’a été donnée aux arbitres français pour permettre aux joueurs musulmans de rompre en plein match. Le quotidien français précise qu’aucune demande d’un club en particulier n’a été faite non plus et que par conséquent la LFP n’a pas traité le sujet. Cela pourrait évoluer si cette question est évoquée dans les prochains jours, mais pour l’instant les joueurs musulmans de Ligue 1 devront faire sans. Une absence de décision qui rejoint aussi la gestion de ce mois en équipe de France. En effet, toujours selon les informations de l’Équipe, le staff des Bleus a donné des recommandations en espérant que les joueurs musulmans choisissent de ne pas jeûner les cinq jours passés en sélection pendant le ramadan.

La suite après cette publicité

Si le staff laisse le choix final aux joueurs, les joueurs concernés ne devraient pas jeûner en équipe de France n’ayant pas encore le poids d’un Pogba ou d’un Kanté dans le groupe pour pouvoir imposer une décision. Une gestion qui peut sembler surprenante pour certains surtout en comparaison à ce que proposent les pays voisins aussi bien en sélection qu’en Championnat. « Je pense qu’il faut être à l’écoute de tous les joueurs qui sont sur le terrain et de leur croyance, je salue l’Angleterre pour cette prise de décision. C’est un pas en avant, ce n’est que le début », a confié Marcus Thuram cette semaine. Enfin, en Italie et en Espagne, il n’y a pas eu de consignes non plus pour permettre de faciliter le mois de jeûne des joueurs. Mais les efforts de certains pourraient bien donner des idées à d’autres.