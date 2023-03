OL : John Textor a reçu des menaces de mort

La suite après cette publicité

Jeffinho a inscrit son premier but avec l’Olympique Lyonnais face à Grenoble. Et malgré sa sortie sur blessure, le Brésilien a laissé entrevoir de beaux espoirs. Mais à Botafogo, club également détenu par John Textor, on ne digère toujours pas le départ de ce jeune talent. À Rio de Janeiro, beaucoup ont vécu ce moment comme une trahison de la part de l’Américain.

D’ailleurs, Textor a confié qu’il avait dû prendre ses précautions après avoir reçu des menaces de mort suite à ce transfert. « Je vais à Rio et je suis traité comme un roi partout où je vais. Mais à cause d’un transfert, j’ai dû changer mon numéro de téléphone. Vous n’imaginez pas à quel point les choses peuvent changer rapidement », a-t-il déclaré au Financial Times.

