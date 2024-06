PSG : un nouveau club prend la pole position pour Xavi Simons

« Je déciderai qu’après l’Euro. Je veux d’abord me concentrer pleinement sur le tournoi. La grande intensité du championnat allemand et la façon dont nous avons mis la pression m’ont permis de franchir une nouvelle étape dans mon développement. C’est la meilleure décision que j’aurais pu prendre et je suis content d’avoir osé le faire. Pour moi personnellement, ce fut une très belle saison avec la Supercoupe d’Allemagne, même si nous aurions pu faire mieux. Le PSV était également un premier choix pour moi et je suis heureux d’avoir pu aider le club à reprendre la route de la Ligue des Champions ». Tels étaient les propos de Xavi Simons sur son avenir cette semaine.

La suite après cette publicité

Une chose est sûre, comme nous vous le révélions en exclusivité sur notre site, il ne va pas rester au Paris Saint-Germain cet été. Après une saison brillante au RB Leipzig - 8 buts et 11 passes décisives en 32 matchs de Bundesliga - il va donc devoir se trouver un nouveau club, principalement parce qu’il n’a pas spécialement envie de rester à Paris où il estime qu’il n’aura pas un rôle majeur.

À lire

JO : Philippe Diallo s’exprime sur les refus des clubs français

Une année de plus en Bundesliga ?

La possibilité de rester à Leipzig est sur la table, mais ces dernières semaines, c’était plutôt le FC Barcelone qui semblait favori. Le club catalan souhaite rapatrier le Néerlandais formé à La Masia ; une idée qui séduit beaucoup l’intéressé. Mais voilà que, comme l’explique Sport, le Barça estime qu’un retour de Simons est désormais impossible. Et pour cause, le Bayern Munich serait arrivé en force dans ce dossier ces derniers jours.

La suite après cette publicité

Un transfert définitif vers l’écurie bavaroise est même possible selon la publication catalane. Max Eberl, nouveau directeur sportif du club, le connaît bien puisqu’il l’a fait venir à Leipzig, et il s’entend bien avec le joueur et son entourage. Le Bayern est prêt à faire un gros pari et réaliser un investissement conséquent pour attirer Simons dans ses rangs. Reste maintenant à savoir ce que demande le PSG en contrepartie…