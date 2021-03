Real Madrid - Atalanta : les compositions probables

La suite après cette publicité

Terminer le travail. Le Real Madrid a l'intention de faire le boulot ce mardi soir pour composter son billet pour les quarts de finale de Ligue des Champions. En ballottage favorable après son succès à l'aller en Italie (0-1), la Casa Blanca ne compte pas faire de cadeaux à l'Atalanta. Zinedine Zidane, privé d'Eden Hazard, Dani Carvajal, Alvaro Odriozola et Mariano blessés, compte bien sortir l'artillerie lourde.

Thibaut Courtois prendra ainsi place dans les buts madrilènes. Le Belge dirigera une défense composée de Nacho, Raphaël Varane et Sergio Ramos dans l'axe. Ferland Mendy, buteur à l'aller, et Lucas Vazquez exerceront les rôles de pistons à gauche et à droite. En l'absence de Casemiro, suspendu, Toni Kroos devrait être accompagné de Luka Modric, son fidèle acolyte, et de Federico Valverde, de retour en forme après une blessure.

Des absents de chaque côté

Karim Benzema, très performant cette saison et encore auteur d'un doublé contre Elche ce week-end, sera la référence offensive des Merengues. Le Français devrait être épaulé par Rodrygo, que son entraîneur a encensé ce lundi en conférence de presse. Côté transalpin, Gian Piero Gasperini, qui doit se passer de Hans Hateboer, Viktor Kovalenko et Bosko Sutalo blessés, misera aussi sur une défense à 3 devant Marco Sportiello, avec Rafael Toloi, Berat Djimsiti et Cristian Romero.

Joakim Mæhle et Robin Gosens occuperont les flancs, respectivement à droite et à gauche. Au milieu, avec la suspension de Remo Freuler, Matteo Pessina part avec la faveur des pronostics pour accompagner Marten De Roon. Mario Pasalic, l'ancien Monégasque, est lui annoncé à la baguette, derrière le duo de finisseurs colombiens Duvan Zapata-Luis Muriel.