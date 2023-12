PSG : le Real Madrid lance un ultimatum brutal à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’est pas un joueur du Real Madrid. Pourtant, en Espagne, on parle souvent plus de lui que de certains joueurs de l’écurie merengue. Hier, AS a de nouveau évoqué le cas du Bondynois. En effet, la publication espagnole a expliqué que le Paris Saint-Germain avait deux atouts dans sa manche pour tenter de convaincre le capitaine des Bleus de prolonger son contrat au-delà de juin 2024. Le fait de pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Paris en étant lié au club de la capitale est un premier argument. Il avait d’ailleurs été avancé par la direction au moment de sa prolongation en 2021.

La suite après cette publicité

Le deuxième argument pour convaincre KM7 est lié au terrain puisqu’il pourrait devenir le meilleur buteur de l’histoire du championnat de France. Mais il n’est pas certain que cela fasse pencher la balance en faveur des Parisiens. On le sait, le capitaine des Bleus est un redoutable compétiteur et l’un de ses objectifs est de remporter la Ligue des champions ainsi qu’un ou plusieurs Ballons d’Or. Ce qu’il n’est pas encore parvenu à réaliser sous le maillot du PSG. Rien ne dit qu’il le fera à Paris ou ailleurs. Mais le Real Madrid, qui veut lui permettre de réaliser ses rêves, garde toujours son nom en tête.

À lire

James Rodriguez avait recalé le PSG et Manchester City

Le coup de pression de Madrid à Mbappé

Ce, malgré les communiqués de presse et les déclarations de l’écurie madrilène. En effet, les Merengues comptent bien tenter le coup pour récupérer KM7 libre, même si pour cela il faut payer une grosse prime à la signature et lui offrir un salaire XXL. Ce mercredi, AS confirme que Florentino Pérez et ses équipes pensent toujours à lui. Ils ne bougeront pas officiellement avant le 1er janvier, puisque le PSG ne pourra rien faire légalement pour les empêcher de discuter avec le Français. Ce qui était déjà arrivé par le passé, mais les pensionnaires du Parc des Princes avaient réussi à le retenir. Cette fois-ci, la donne sera peut-être différente.

La suite après cette publicité

AS ajoute que le Real Madrid ne veut pas reproduire les erreurs du passé et compte s’assurer de la fiabilité du joueur. Pour cette raison, quand Florentino Pérez prendra contact avec Mbappé et son entourage le 1er janvier, il va leur faire savoir que l’attaquant a 15 jours pour donner sa réponse à l’offre madrilène. Il estime que c’est un délai suffisant pour réfléchir et répondre. Si KM7 ne tranche pas avant le 15 janvier, Madrid clôturera définitivement ce dossier et lancera l’opération Erling Haaland. Un joueur qui leur plaît beaucoup et qui présente l’avantage de bien s’entendre avec Jude Bellingham. Mais pour se l’offrir, il faudra convaincre Manchester City. Ce qui est loin d’être gagné…