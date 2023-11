Real Madrid, Frosinone : le retour en forme totalement inattendu de Reinier

Fier d’avoir fait éclore deux grands talents brésiliens avec Vinicius Junior et Rodrygo Goes, le Real Madrid a adopté une tactique agressive sur le recrutement de jeunes pépites en devenir. C’était le cas avec Reinier en 2020. Arrivé contre 30 millions d’euros alors qu’il avait remporté la Copa Libertadores avec Flamengo, celui qui avait tout juste 18 ans venait plein de promesses. Face à la grosse concurrence, les Merengues avaient alors décidé de l’envoyer au Borussia Dortmund, un club performant dans la post-formation. Le début d’une longue agonie.

Le fiasco Borussia Dortmund, l’échec à Girona

Resté deux ans dans la Rühr, il disputera 39 matches (19 minutes en moyenne) pour 1 but et 1 offrande. Un bilan bien trop maigre pour le joueur natif de Brasília. Ce dernier se confiera d’ailleurs à GloboEsporte sur ce fiasco terrible : «c’était juste un massacre. C’était juste une raclée… C’était une période très difficile. […] J’ai traversé beaucoup de choses difficiles quand j’avais 18, 19 ans. Vous le ressentez, ma famille me voit triste. J’ai quitté les matches très secoués, je ne pouvais pas dormir. J’ai toujours joué pour Flamengo et, tout à coup, ne pas jouer et avoir l’impression que vous n’aidez pas votre équipe… vous avez l’impression que les choses ne vont pas bien pour vous.»

Revenu au Real Madrid, il se voyait alors offrir une nouvelle chance en Liga du côté de Girona pour un nouveau prêt. «Je suis vraiment excité par le projet. Ce que je veux, c’est jouer, être heureux en faisant ce que j’aime, c’est-à-dire jouer au football. Le projet me ravit. C’est un bon projet, pour moi et ma famille. Il y a eu cinq matchs, petit à petit, je prends confiance, gagne de la place aussi à l’entraînement» lâchait alors le joueur au média brésilien, mais là encore le scénario n’a pas été celui souhaité. Disputant 18 matches en Catalogne pour 2 buts et 1 offrande, il aura été fauché en plein vol par des raisons physiques avec des problèmes musculaires, une blessure à la malléole et une blessure à l’ischio. Dans une équipe performante en son absence, il ne réussira pas à retrouver sa place.

Des débuts prometteurs

De retour au Real Madrid, son avenir a de nouveau été au coeur des débats cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2026, allait-il être vendu ou recevrait-il une troisième chance de la part du club merengue. Rester à la Casa Blanca où il n’a toujours pas disputé le moindre match depuis son arrivée étant rapidement balayée. S’entraînant seul, il a finalement trouvé une porte de sortie en fin de mercato en rejoignant le promu italien Frosinone pour un prêt sec. Resté sur le banc après les quatre premiers matches qui ont suivi son arrivée, Reiner restait optimiste : «le coach Di Francesco m’a traité avec beaucoup de respect. Nous parlons toujours et il me dit ce qu’il attend de moi sur le terrain et en dehors. Je dois me rendre compte que j’arrive dans une équipe qui a été constituée, qui a fait une grande saison et qui est montée en Serie A. Je dois donc respecter mes coéquipiers et toutes les décisions prises par l’encadrement et attendre mon heure. »

«Je me sens bien, oui. Mais il est clair que j’ai un peu moins progressé que mes coéquipiers, car je n’ai pas joué de match officiel depuis le début du mois de juin. Mais, comme je l’ai dit, je m’entraîne bien, l’encadrement me félicite et je gagne ma place à force de travail. Je respecte tout le monde et je sais que si je continue à faire ce que je montre, j’aurai ma chance» expliquait-il à Globoesporte. Une patience qui a été récompensée. Titulaire au match suivant contre l’Hellas Vérone, il a guidé les siens vers la victoire (2-1) avec un but.

«Je suis heureux, il s’est immédiatement rendu disponible. Il a travaillé dur et a montré que l’opportunité qu’il pouvait n’arrive à personne. Il a profité de l’occasion. Je suis content de son but. J’espère que d’autres buts viendront des jeunes joueurs qui sont arrivés maintenant» a d’ailleurs expliqué après la rencontre son coach Eusebio Di Francesco au micro de DAZN. Débutant les deux matches suivants, Frosinone a perdu contre Bologne (2-1) et Cagliari (4-3), mais il a délivré deux offrandes lors de cette dernière rencontre. Il forme d’ailleurs un duo redoutable avec Matias Soulé, prêté par la Juventus à Frosinone. Si le chemin reste encore important, Reinier semble enfin retrouver des couleurs. L’espoir de le voir se rapprocher de ce qui lui était prédestiné reste entier.