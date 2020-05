PL : le maire de Londres ne veut pas reprendre

Décidément, la reprise de la Premier League est sujette à controverse. Alors que le gouvernement, les clubs, les diffuseurs et une partie des joueurs souhaitent reprendre, un autre contingent de footballeurs n’est pas favorable à une reprise du championnat, alors que le virus est encore loin d'avoir été vaincu. Une autre voix s'est élevée ce mardi, c'est celle du maire de Londres Sadiq Khan. Fervent supporter de Liverpool qui est en passe de remporter son premier titre de champion depuis 30 ans, l'édile de la capitale anglaise ne veut pas voir le football reprendre ses droits tant que la situation sanitaire n'est pas encore sous contrôle. C'est ce qu'a affirmé son porte-parole.

«Sadiq souhaite vivement que la Premier League et le sport professionnel en général reprennent. Cependant, alors que le pays est toujours aux prises avec cette crise et que des centaines de personnes meurent chaque jour, il estime qu'il est trop tôt pour discuter de la reprise de la Premier League et du sport de haut niveau dans la capitale. En tant que fan de Liverpool, Sadiq souhaite bien sûr le retour de la Premier League, mais cela ne peut se produire que lorsque la situation sanitaire sera sûre, et cela ne peut pas imposer de charge supplémentaire au NHS et aux services d'urgence. Sadiq est préoccupé par le bien-être des joueurs qui participent à tous les sports professionnels, pas seulement au football. Il y a d'énormes questions à se poser sur la façon dont les joueurs pourraient s'entraîner en toute sécurité, comment ils se rendraient aux matches et comment ils pourraient jouer sans risque de propager le virus.» Le gouvernement anglais a ouvert la porte à une reprise le 1er juin prochain, si la situation le permet.