Droits TV : la LFP décide… de ne pas décider

La réponse sur les droits TV concernant la période 2024-2029 attendra encore un peu. Alors qu’une solution était espérée ce vendredi à l’occasion d’un collège des présidents de clubs de Ligue 1, il a été décidé d’attendre dimanche soir et le prochain conseil d’administration, d’après les informations de L’Equipe. La raison n’est pas encore connue mais il s’agit probablement de se donner un nouveau délai supplémentaire ouvrant la possibilité à de dernières négociations. Le choix se porte toujours entre DAZN et la chaîne 100% Ligue 1 menée par la LFP elle-même.

L’offre de DAZN (huit matches sur neuf pour 375 M€ par an), apparaît comme la plus solide dans la mesure où elle permet des fonds immédiats aux clubs. La Ligue souhaitait de nouvelles garanties financières pour éviter un nouveau fiasco trois ans et demi après l’épisode Mediapro. Ces nouveaux documents ont été présentés ce jeudi aux équipes de la LFP et émanent directement de la maison mère de DAZN, Access Industries. La solution menant à la chaîne 100% Ligue 1 n’offre pas les mêmes perspectives, malgré l’association la plate-forme Warner Bros Discovery. Il faut donc attendre encore un peu.