New Balance dévoile la Tekela V3+ First Edition !

Alors que New Balance aurait pu voler la vedette aux mastodontes du marché des équipements lors de la finale de l'Euro grâce à ses ambassadeurs Raheem Sterling et Bukayo Saka, l'histoire ne s'est pas déroulée comme l'aurait souhaité la marque américaine qui rebondit tout de même rapidement en dévoilant la Tekela V3+ dans un coloris ultra original.

Avec cette nouvelle Tekela, NB fait dans l'inédit jusqu'au bout puisqu'elle ne disponible que pendant 48 heures à partir du 14 juillet et qu'elle présente surtout un design sortant de l'ordinaire. L'équipementier de Boston a décidé d'enlever toutes références à sa marque sur cette paire afin de mettre en valeur ses finitions séduisantes, l'effet de changement de couleur en fonction de la lumière et de l'angle de vue ainsi que ses technologies.

La Tekela V3+ est violette et brille de mille feux avec sa fermeture Hypoknit sans lacets mais présente également une tige en tricot extensible repensée, qui a été conçue pour améliorer le confort du pied. La technologie Kinetic Stitch, qui offrirait un meilleur toucher de balle, a été redessinée pour un verrouillage amélioré des pieds en plus d'offrir un look original à la tige. Enfin, la plaque extérieure a également été revue dans le but d'offrir plus de stabilité et de légèreté.