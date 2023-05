CdM, France-Maroc : des nazis voulaient frapper des Marocains !

La suite après cette publicité

Un drame a été évité le soir de France-Maroc, demi-finale de Coupe du monde, le 14 décembre dernier. Selon une longue enquête réalisée par le journal Libération, une quarantaine de militants d’ultradroite suréquipés auraient voulu commettre des violences à l’encontre des supporters marocains, à Paris. Une action qui aurait été coordonnée sur l’application Telegram. Le quotidien français révèle notamment un message posté sur le groupe «Training Crew» le lundi 12 décembre.

« Mercredi 20 heures, France-Maroc. RDV dès 20 heures au métro Pont-Cardinet. On sera nombreux, donc on s’étalera dans plusieurs [bars] autour de la place. Mobilisation générale, pour défendre notre drapeau face aux hordes de marocains. » La police a toutefois réussi à entraver cette opération en cueillant un groupe d’individus à 22h03 dans un bar du XVIIe arrondissement. 38 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles une quinzaine de fichés S. Sept seront jugés le 8 septembre pour «port d’armes prohibées» et «participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes». Un agent du renseignement a notamment décrit ce groupe comme d’«authentiques nazis des temps modernes».

