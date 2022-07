Le nouveau maillot extérieur 2022-2023 du LOSC dévoilé par New Balance

Le nouveau maillot extérieur 2022-2023 du LOSC conçu par New Balance

Après le domicile, place à l'extérieur. New Balance a présenté ce lundi un nouveau maillot away élégant et original pour le LOSC en vue de la saison 2022-2023.

New Balance n'a pas vraiment de temps à perdre et fait d'une pierre deux coups. Alors que la marque américaine a sorti le nouveau maillot domicile du LOSC Lille ce lundi, c'est au tour de la tunique extérieure que porteront les joueurs de Paulo Fonseca tout au long de la saison 2022-2023 de voir le jour, dans la foulée.

D'un blanc dominant, cette tunique qui sera portée loin de la Decathlon Arena en Ligue 1 par les Dogues dans les prochains mois apparaît, au premier regard, relativement simple et sobre. Mais NB a ajouté une touche subtile que ne manqueront pas de repérer les fidèles supporters lillois, et qui devrait leur faire bien plaisir.

Un rappel à l'histoire original

En effet, un graphisme en ton sur ton en forme de constellation prend place sur le devant de ce maillot « spécialement personnalisé pour le LOSC », comme le précise le communiqué commun des deux entités. Il s'agit en fait d'un motif très délicat en filigrane composé d'icônes appartenant à l'histoire des champions de France 2021.

« Du Dogue à la Fleur de Lys, en passant par le pentagone, l’année de création du LOSC, le chevron, la devise "Nous sommes les Dogues" ou encore des motifs inspirés des logos de l’Olympique Lillois et du SC Fives, ces nombreux symboles viennent rendre hommage au passé, mais aussi à l’avenir du LOSC », précisent Lille et New Balance.

Un maillot qui devrait plaire aux fans

Un col en V, entouré d'une bordure rouge, vient compléter ce design épuré, mais ingénieux imaginé par New Balance pour Lille. Cazoo, nouveau sponsor maillot principal des Dogues, est lui représenté en rouge, alors que le logo de NB est lui bleu marine, comme le logo lillois. À noter qu'un motif rouge et bleu sous forme de rectangle est présent au niveau des manchettes de chaque côté, alors que le maillot du gardien est lui gris métallisé.

