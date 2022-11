Le Real Madrid crie au scandale !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid était certain de ne pas pouvoir recoller au FC Barcelone, mais les Merengues étaient dans l’obligation de l’emporter contre Cadiz pour revenir à deux longueurs des Blaugranas au classement. Une 14e journée de Liga qui a finalement souri à la Casa Blanca, vainqueur des Andalous sur le score de 2 buts à 1. Mais cette soirée au Bernabéu a été animée. Et pas vraiment pour de bonnes raisons.

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid se plaint du traitement de choc reçu par ses feux follets que sont Vinicius Junior et Rodrygo. Le premier cité est d’ailleurs le joueur de Liga ayant subi le plus de fautes depuis le début de la saison. Et hier, ça n’a pas raté. Dès la première minute du match, Alejo commet une énorme faute sur Vinicius. Pas de carton. Plus tard, San Emeterio ira aussi tamponner le Brésilien. Toujours rien et il y en aura d’autres.

Des fautes mais pas de carton

Mais juste avant la demi-heure de jeu, Rodrygo a subi une véritable agression de Fali, un coup de coude au niveau de la tête. Et là encore, pas de carton, ni d’intervention de la VAR. Pire, les médias espagnols indiquent que la réalisation du match n’a quasiment rien montré de cet incident. Déjà bien asticoté par ses adversaires, Vinicius Junior est logiquement allé protester pour défendre son coéquipier. Au final, c’est lui qui sera averti.

Des incidents qui ont généré une polémique, car les acteurs ont prolongé le débat dans les médias et sur les réseaux sociaux. « Grâce à Dieu, un match sans blessure », a posté Vinicius Junior sur Twitter. « Et il m’a dit qu’il n’a rien fait », a, quant à lui, posté Rodrygo avec une vidéo de son agression. Avant, au micro de DAZN, le numéro 21 du Real affichait son mécontentement. « Je pense que ce n'est pas un incident, il l'a fait exprès, il m'a regardé et m'a frappé, c'est dommage car après il me dit qu'il n'a rien fait, le VAR est là je ne sais pas pourquoi, c'est dommage. C'est une agression qui n’est pas du football ».

Fali s'excuse auprès de Rodrygo, mais charge Vinicius

Dirigeant de la Casa Blanca, Emilio Butragueño s’est lui aussi étonné de l’inaction de la vidéo assistance. « Logiquement, avec toutes les caméras dont disposent tous ceux qui sont dans le VAR, cela attire l'attention. Ce sont des agressions et l'une des missions de l'arbitre est de défendre les joueurs et ce type d'action ne doit pas être négligé. Il attire notre attention sur le fait que la VAR n'intervient pas, car elle est venue pour ce type de situation. » Et Fali dans tout ça ? Interrogé dans l’émission El Larguero, le défenseur de Cadiz s’est défendu.

« Je lui en mets un peu, mais ce n’était pas pour lui faire mal. Avec le ralenti, c’est plus impressionnant que ça ne l’a été. Je me suis rapidement excusé », a-t-il déclaré, avant d’envoyer un tacle à Vinicius Junior. « Il y a des joueurs qui passent pour des victimes sur le terrain. Vinicius nous a dit que nous étions une équipe de deuxième division. Dans le football, on se dit beaucoup de choses, mais il y a des limites à ne pas dépasser. J’ai dit de Rodrygo qu'il est un bon garçon, je ne dirai rien au sujet de Vinícius. Je préfère ne rien dire. Un club comme le Real Madrid doit contrôler certaines attitudes. Il faut respecter un peu plus car nous sommes des joueurs ». Ambiance…