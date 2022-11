Liga : le Real Madrid s'impose face à Cadix et reste au contact du FC Barcelone

Pour le match de clôture de la 14e journée de Liga, le Real Madrid recevait Cadix au Santiago-Bernabéu. Les Merengues, défaits par le Rayo Vallecano, devaient s'imposer à domicile pour tenter de rester au contact du FC Barcelone, vainqueur à 10 contre 11 à Osasuna (2-1). La formation andalouse, avant-dernière du championnat, était dans l'obligation de prendre des points sur un terrain madrilène compliqué pour espérer sortir de la zone rouge. Sans Karim Benzema, préservé pour la Coupe du monde avec la France, Rodrygo était aligné dans l'axe de l'attaque aux côtés de Vinicius Jr et Valverde.

La suite après cette publicité

Le début de rencontre de la Maison Blanche n'était pas aussi dominateur qu'on pouvait le croire : en effet, les hommes de Carlo Ancelotti mettaient le pied sur le ballon mais concédaient quelques occasions intéressantes des Amarillos, dont une frappe lointaine et puissante d'Espino, sur la transversale de Courtois (10e). Dans une rencontre tendue, Ledesma devait également se déployer pour couper le centre dangereux de Modric (25e), avant de finalement concéder l'ouverture du score de Militao, seul pour décroiser sa tête à l'entrée de la surface de but (1-0, 40e).

Une seconde période animée

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Tchouameni se montraient bien plus intéressants dans le camp adverse et inquiétaient un peu plus l'arrière-garde du Sous-marin jaune. D'abord par l'intermédiaire de Vazquez, dont l'extérieur du pied frôlait les cages du portier argentin (48e), avant que son coéquipier Valverde, avec qui il a bien combiné en contre, ne se fasse contrer par le dernier défenseur gaditan (54e). Kroos trouvait finalement la faille à la suite d'un centre repoussé, qu'il reprenait directement d'une reprise de volée pour tromper le dernier rempart (2-0, 70e).

Dans la foulée d'un sauvetage de Ledesma face à Vinicius (77e), Modric n'était pas loin de creuser l'écart sur une attaque-éclair des siens, mais le capitaine croate ratait son intérieur du pied, qui passait près du poteau gauche des buts totalement vides (79e). Cadix réduisait finalement l'écart malgré le double arrêt de Courtois grâce à L. Perez (2-1, 82e), mais ce but ne changeait pas l'issue de la rencontre. Au classement, le Real Madrid revient donc à deux points du FC Barcelone et se relance en championnat, tandis que Cadix reste 19e.