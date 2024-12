US Touarga : Mouad Dahak, la dernière pépite du championnat marocain

Mouad Dahak, ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant c’est l’une des étoiles montantes du football marocain. Ce milieu offensif, véritable phénomène technique, est considéré comme l’un des meilleurs joueurs génération 2005. International marocain U20, il s’était fait connaître des recruteurs du monde entier en février 2023 lorsqu’il avait terminé meilleur joueur du tournoi Mohamed 6 où l’on retrouvait des clubs comme le PSV Eindhoven, Feyenoord, Real Madrid, Real Sociedad, l’OM, l’OL ou encore Strasbourg. Formé à l’Académie M6 comme Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd ou encore Oussama Targhalline, Mouad Dahak avait été pisté cet été par le LOSC et Strasbourg. Mais en attendant de le voir débarquer en Europe, le milieu de 19 ans fait les beaux jours de l’UTS Rabat depuis plusieurs mois. Prêté la saison dernière par l’AM6 pour la fin de saison, il avait impressionné sur ses entrées en jeu.

La suite après cette publicité

De nouveau à l’UTS Rabat sur ce début de saison, Mouad Dahak est reparti sur les mêmes bases avec déjà 4 buts en 10 matches dont une sublime frappe des 40 mètres face à l’Ittihad Tanger. Surtout, le milieu offensif marocain a brillé avec l’équipe nationale marocaine U20 lors du tournoi UNAF en novembre dernier qui qualifiait à la CAN de la catégorie. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 4 rencontres, il a encore été, de loin, le meilleur joueur de son équipe. Et cela confirme bien qu’il change de dimension avec le temps. S’il continue sur cette lancée, il pourrait rapidement s’envoler vers de nouveaux horizons. Pour rappel, l’été dernier, l’AM6 réclamait une somme autour de 200 000 euros pour le laisser partir. Mais avec son bon début de saison, il faudra désormais plus pour le récupérer. Quoi qu’il en soit, le Maroc a encore une nouvelle pépite dans ses rangs.